Lamin Yamaldan tarixi uğur

İspaniyanın “Barselona” komandasında çıxış edən 17 yaşlı hücumçu Lamin Yamal La Liqanın XXII turunda “Alaves”ə qarşı keçirilən matçda (1:0) unikal göstəriciyə imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, gənc futbolçu 21 cəhddən 11 dəfə uğurla rəqibləri keçərək bir oyunda ən çox uğurlu driblinq edən “Barselona” oyunçusu olub. Beləliklə, o, 2007-ci ildə 20 yaşında “Mayorka” ilə oyunda (1:0) 20 driblinq cəhdinin 10-nu uğurla tamamlayan Lionel Messinin rekordunu yeniləyib.

Qeyd edək ki, Lamin Yamal bu mövsüm “Barselona” forması ilə iştirak etdiyi 29 matçda 10 qol vurub, 15 məhsuldar ötürmə verib.

