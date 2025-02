Dərslər fərqli saatlarda başlasa, tıxac azala bilər - Deputat

Prezident İlham Əliyevin təsdiq etdiyi “Bakı şəhərində və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair 2025–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı”nda Bakıda yerləşən təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin şəhərin nəqliyyat sıxlığına təsirinin qiymətləndirilməsi və müvafiq təkliflərin hazırlanması qeyd olunub.

Bəs təhsil müəssisələrinin tıxaca səbəb olmaması üçün hansı addımlar həyata keçirilə bilər?

Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü, millət vəkili Ceyhun Məmmədov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, hazırda Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrində imtahandır və hamı eyni vaxtda yolda olmur deyə biz şəhərdə nisbətən azalmanı hiss edirik:

“Yəni bu situasiya açıq şəkildə özünü nəqliyyatın sıxlığında göstərir. Burada önəmli məsələlərdən biri də dərslərin başlaması ilə bağlıdır. Çünki bu, müəyyən çətinliklər, problemlər yaradır. Əgər dərslər fərqli vaxtlarda başlasa, prosesə müsbət təsir göstərə bilər”.

Millət vəkili qeyd edib ki, gələcəkdə Bakıdakı sıxlığın qarşısını almaq üçün bölgə universitetlərinə qəbul artırıla bilər:

“Mingəçevir, Gəncə və digər bölgələrdə yerləşən universitetlərə tələbəqəbulunun artırılması daha məqsədəuyğun olar. Misal üçün, artıq Xankəndidə 1000 nəfər təhsil alır, universitet normal şəkildə fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda böyük bölgələrdə yeni universitetlərin yaradılması məsələsinə baxıla bilər ki, bu həm də gələcəkdə şəhər yükünün azalmasına gətirib çıxara bilər. Çünki biz hər il paytaxt universitetlərində tələbə qəbul sayının artdığını görürük. Ona görə də bu məsələni nəzərdə saxlaya bilərik”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.