Pulun sevmədiyi iki bürc - Gəlirlərini artıra bilmirlər

Onların pula mənfi və ya laqeyd münasibətinin maddi rifah əldə etmələrinə mane olan bayağı səbəb olduğunu başa düşmələri vacibdir.

Astroloqlar maraqlı bir qanunauyğunluq aşkar ediblər: Bürcün müəyyən əlamətlərinin nümayəndələri maddi rifah yolunda özləri üçün qəsdən maneələr yaradırlar.

Metbuat.az-ın Lent.az-a istinadəmn xəbərinə görə, səbəb mürəkkəb astroloji aspektlərdə və ya əlverişsiz planet mövqelərində deyil.

Hər şey daha sadə və daha bayağıdır - onların pula münasibəti və dərin köklü inancları maddi sərvət arasında görünməz bir maneə yaradır.

Bu gün sizə pulla sağlam münasibət qurması xüsusilə çətin olan iki bürcdən bəhs edəcəyik.

Dolça

Bu işarənin nümayəndələri çox vaxt özlərini maddi dəyərlərdən üstün hesab edirlər.

Onların yüksək intellekti və fəlsəfi düşünməyə meyli paradoksal vəziyyət yaradır: onları qlobal ideyalar və kreativ layihələr o qədər sürükləyirlər ki, sadəcə olaraq pul qazanmaq ehtiyacını unudurlar.

Dolçalar tez-tez maliyyə imkanlarına məhəl qoymurlar, onları zərif ağılları üçün çox "dünyəvi" hesab edirlər.

Onlar dünyanı yaxşılaşdırmaq üçün saatlarla düşünə bilərlər, lakin borclarını ödəməyi və ya maaş artımını istəməyi unudurlar.

Balıq

Xəyalpərəst Balıqlar maddi dəyərlərin tez-tez arxa plana keçdiyi öz xüsusi dünyasında yaşayırlar.

Onların əsas problemi maliyyə intizamının tam olmamasıdır.

Balıqlar bütün maaşlarını yalnız emosiyaları rəhbər tutaraq xeyriyyəçilik və ya qeyri-mümkün alışlara xərcləyə bilərlər.

Onlar pulun sehrli şəkildə gələcəyinə ürəkdən inanırlar, əgər bu barədə kifayət qədər xəyal edirlərsə.

Bu cür sadəlövhlük tez-tez maliyyə çətinliklərinə səbəb olur, lakin Balıqlar maliyyə vəziyyətlərinə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürmək istəməyərək axınla getməyə davam edirlər.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.