​“WhatsApp”da bu mesajlarla bağlı yenilik edildi

“WhatsApp” birdəfəlik göndərilən fayllarla bağlı yenilik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan əvvəl Android istifadəçiləri üçün təklif edilən eynilik iOS istifadəçiləri üçün də əlçatan olub. Məlumata görə, iOS istifadəçiləri göndərilən “tək istifadəlik” fayllara bir neçə hesabdan təkrar baxa biləcək. Bundan əvvəl, iOS istifadəçisi göndərilən “tək istifadəlik” fayla bir hesabda baxandan sonra ona “WhatsApp”a qoşulduğu digər hesablarla baxa bilmirdi. Bu yeni yeniləmə ilə “WhatsApp”da göndərilən birdəfəlik mediaya yalnız telefondan deyil, həm də hesaba qoşulmuş digər cihazlardan da baxmaq olar. Sözügedən media növlərinə şəkillər, videolar və audio mesajlar daxildir. Bildirilir ki, bu yenilik medianın təhlükəsizliyini azaltmır. Mesajlaşma şifrələməsi mövcuddur və skrinşotların çəkilməsi, mesaj məzmununun ixracı və yönləndirilməsi kimi üsullar qoşulmuş digər cihazlarda da birdəfəlik media üçün istifadə edilə bilməz.

Yenilik hələlik bütün istifadəçilər üçün əlçatan deyil.

