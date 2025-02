AFFA-nın yeni qərarı nəyi dəyişəcək? - AÇIQLAMA

2025/2026-cı illər mövsümündən Azərbaycan Premyer Liqasında komanda sayının 10-dan 12-yə artırılması qərara alınıb. Bu barədə Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA) İcraiyyə Komitəsində qərar çıxarılıb. Maraqlıdır, daha çox klubun olması yerli futbolçulara yeni imkanlar yaradacaq? Yeni komandalar rəqabəti artıra biləcək?

İdman jurnalisti Natiq Muxtarlı Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycanda futbolun inkişafı onun kütləviliyindən birbaşa asılıdır. Yalnız Bakıda futbol oynamaqla onu inkişaf etdirmək mümkün deyil, futbol regionlara yayılmalıdır:

“Əslində, Azərbaycanın regionlarında futbol var idi. Sadəcə əvvəlki AFFA rəhbərliyi var olanı inkişaf etdirmək əvəzinə, hər şeyi dağıtdı. Nəticədə Azərbaycan çempionatı “Bakı çempionatı”na çevrildi. Azərbaycanda komanda sayının artırılması labüd idi və alqışlanmalıdır. Amma bu artım planlı şəkildə, elmi əsasla aparılmalıdır”.

Ekspertin sözlərinə görə, futbol ənənələri olan rayonlarda infrastruktur qurulmalı, komandalar həmin bölgələrdə yaradılmalıdır:

“Məsələn, Azərbaycan əhalisinin onda biri cənub bölgəsində yaşayır. Bir milyon insanın yaşadığı bu bölgə köklü futbol ənənələrinə sahibdir. Lənkəranın, Masallının özünəxas futbol ənənələri var. Bu bölgədən xeyli futbolçu çıxıb. Hazırda orada peşəkar futbol komandaları yoxdur, amma ayrı-ayrı klublarda xeyli cənublu futbolçu var. Deməli, investisiya ora qoyulmalıdır. O cümlədən, Şimal bölgəsini də bura əlavə edə bilərik. Qusarda, Qubada futbol komandası olmalıdır. Mərkəzi Aran da nəzərə alınmalıdır. Sabirabadda, Şirvan şəhərində peşəkar komandaların olması vacibdir”.

N.Muxtarlı əlavə edib ki, qısa zamanda bu rayonların hamısında komanda yaratmaq mümkün deyil, çünki infrastruktur yoxdur. Amma hədəf bu olmalıdır:

“Komanda sayının artırılması yaxşıdır, amma o komandalar yenə də Bakıda yaradılacaqsa və ya futbol ənənəsi olmayan rayonlarda qurulacaqsa, bunun heç bir effekti olmayacaq. Bunun adı olacaq “pul yumaq”. İstedadlı uşaqlar bölgələrdə - kəndlərdə, qəsəbələrdədir. Amma onların futbolla məşğul olması üçün minimum şərait belə yoxdur. Futbolu ora aparmaq lazımdır. Belə olsa, 5-6 ildən sonra onun bəhrəsini görməyə başlayacağıq”.

Sevinc İbrahimzadə

