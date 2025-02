Gürcüstanın Rustavi şəhərində 24 yaşlı azərbaycanlı kişi odlu silahla qətlə yetirilib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisənin mübahisə zəminində baş verdiyi bildirilir.

Məlumata görə, gənclər arasında mübahisə sonradan silahlı insidentə çevrilib. Qətlə yetirilənin Bolnisi sakini Vüqar Yaqubov olduğu bildirilir. Onun xəstəxanaya çatdırılarkən aldığı xəsarətdən yolda vəfat etdiyi qeyd olunub. Faktla əlaqədar istintaq başladılıb.

