​"Fənərbaxça"da sürpriz ayrılıq - Getmək istəyir

"Fənərbaxça"nın hücumçusu Edin Dzekonun mövsümün sonunda klubdan ayrılacağı iddia edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçunun başqa kluba transfer olacağı qeyd edilib. Türkiyə mediasının məlumatına görə, "Fənərbaxça” da bəzi dairələr isə futbolçunu daha bir mövsüm klubda saxlamaq istəyir. Edin Dzekonun bu mövsüm sərgilədiyi uğurlu oyun təəccübləndirib. Dzekonun mövsümün əvvəlində klubdan göndərilməsi gündəmə gəlmişdi. Lakin Joze Mourinyonun şans verdiyi futbolçu etimadı doğruldub

Qeyd edək ki, Edin Dzeko bu mövsüm "Fənərbaxça"nın heyətində vurduğu qollarla adından söz etdirməyə davam edir. Dzeko, bu mövsüm 21 liqa matçda 12 qol və 2 məhsuldar ötürmə edib. O, 33 oyunda isə 18 qol və 5 məhsuldar ötürmə ilə 23 qola töhfə verib.

