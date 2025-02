Artıq satış siyahısına qoyuldu - 100 milyon tələb edilir

İtaliya nəhəngi "Yuventus"un Kənan Yıldız üçün tələb etdiyi məbləğ məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub futbolçunu satmaq istəmir, lakin yüksək məbləğ təklif olunarsa nəzərdən keçiriləcək. “Corriere dello Sport”da yer alan xəbərə görə, "Yuventus" Kənan Yıldız üçün 100 milyon avro tələb edir. Xəbərdə deyilir ki, "Yuventus" yeni heyət qurur və Kənan Yıldız bu planlar arasında yer alır. Bununla belə, yüksək təklif olarsa, klub ona sata bilər. "Yuventus" futbolçudan əldə edəcəyi gəliri yeni transferlərə büdcə ayırmaq və cari ödənişlərini etmək üçün istifadə edəcək. Məlumata görə, futbolçu İngiltərə klublarının diqqətindədir.

Qeyd edək ki, Kənan Yıldız 100 milyon avroya transfer olunarsa, ən çox transfer haqqı ödənilən türk futbolçu olacaq. Kənan Yıldız bu mövsüm "Yuventus"un heyətində 33 matçda iştirak edib. Kənan Yıldız bu matçlarda 6 qol vurub, 5 məhsuldar ötürmə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.