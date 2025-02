Paşinyan ABŞ-dən nə istəyir? - AÇIQLAMA

Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Vaşinqtonda "Ermənistanı Xilas Et" təşkilatının üzvləri ilə görüşüb. O bildirib ki, Cənubi Qafqazda sülhün əldə edilməsinin ABŞ siyasi elitasının prioritetləri sırasına daxil edilməsi çox vacib olardı. Həmçinin Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin hələ 2 il də yubanacağı güman edilir. Bəs Ermənistanın ABŞ ilə yaxınlaşma cəhdləri sülh prosesini müəyyən qədər sürətləndirə bilər?

Mövzu ilə əlaqədar politoloq İlyas Hüseynov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, Paşinyan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətləri daha da yaxınlaşdırmaq siyasi kursunu güdür:

“Amma xüsusilə nəzərəçarpan məqam odur ki, demokratların dövründə ABŞ-Ermənistan münasibətlərində irəliləyiş hiss olunurdu. Xüsusilə bu, 2022-ci ilin sonundan aydın şəkildə özünü göstərirdi. ABŞ Konqresində, Senatında, Dövlət Departamentində ölkəmiz əleyhinə müəyyən fikirlər formalaşdırılırdı. Hazırkı reallıqlar tamamilə başqa prosesləri özündə əks etdirir. Donald Tramp praqmatik siyasətçidir. O, Cənubi Qafqazda Azərbaycanın yerini və rolunu aydın şəkildə analiz etməlidir. ABŞ və Ermənistan arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında xartiyanın tez-tələsik imzalanması da demokratların dövründə baş verib. Hazırda isə imzalanan xartiyanın tətbiqi üzərində Ermənistan cəhdlər edir və bu xüsusda Paşinyan Vaşinqtonda görüşlər keçirilir”.

Politoloq hesab edir ki, Paşinyanın qeyd etdiyi iki il ərzində sülh müqaviləsinin yubanması Avropa İttifaqının Ermənistan ərazisində olan müddətinin uzadılması ilə birbaşa əlaqəlidir:

“Çünki 17 maddəlik sülh müqaviləsinin 15 maddəsi razılaşdırılıb. Açıq qalan iki maddədən biri məhz Azərbaycan və Ermənistan sərhədində üçüncü dövlətlərə aid qüvvələrin geri çəkilməsini ehtiva edir. Bu da birbaşa olaraq Avropa İttifaqının mülki missiyası ilə bağlıdır. Bu missiya qeyri-qanuni fəaliyyət göstərir. Amma bu missiyanın müddətinin iki il uzadılması da onu deməyə əsas verir ki, bölgədəki problemlərin qalıcılığı ilə yanaşı, bu missiyanın özünün mövcudluğu həm də sülh müqaviləsinin iki il ərzində imzalanmasını məhdudlaşdırır. Hesab edirəm ki, Paşinyan bu fikirləri söyləyəndə məhz Avropa İttifaqının mülki missiyasını nəzərdən keçirib. Amma digər tərəfdən ATƏT-in Minsk qrupunun buraxılması və eləcə də Ermənistan Konstitusiyasının dəyişdirilməsi kimi məsələləri də Ermənistan sürətləndirməlidir”.

İ.Hüseynov əlavə edib ki, Paşinyan ABŞ siyasi elitasının prioritetləri arasında Cənubi Qafqazdakı sülh məsələsinin öndə dayanmasına çalışır:

“Amma burada da erməni maraqlarının təmsilçiliyi, erməni mərkəzli siyasətin yürüdülməsi tamamilə yolverilməzdir. Balanslı prioritet əsasında reallıqların qəbul edilməsi ilə yeni geosiyasi mühit kontekstində bütün məsələlər öz həllini tapmalıdır”.

