Zelenski Putinlə görüşmək üçün şərtini açıqladı

Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə üz-üzə görüşməyə hazıram.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski belə açıqlama verib. Zelenski britaniyalı jurnalist Pirs Morqana müsahibəsində bildirib ki, Putinlə görüşmək üçün şərti var. Onun sözlərinə görə, təşkil olunacaq görüşdə ABŞ və Qərb ölkələri də iştirak etməlidir. Zelenski Putinə münasibətindən də danışıb. Zelenski deyib:

“Əgər bu, Ukrayna vətəndaşlarına sülh gətirəcək və insan tələfatına səbəb olmayacaq tək variantdırsa, mən danışıqlara hazıram. Əgər insanlar diplomatik yolla getməli olduğumuza inanırlarsa və mən hesab edirəm ki, biz diplomatik yolla getməyə hazırıq. Danışıqlarda ABŞ, Avropa, Ukrayna və Rusiya iştirak etməlidir. Putinə qarşı nəzakətli olmayacam. Və mən onu düşmənim kimi görürəm. Açığı, onun da məni düşmən gördüyünə inanıram”.

