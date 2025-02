ABŞ gəmiləri üçün rüsum ləğv edilib? - Panama kanalından açıqlama

Panama ABŞ Dövlət Departamentinin “hökumət gəmiləri indi Panama kanalından heç bir rüsum ödəmədən keçə bilər” bəyanatını təkzib edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Panama Kanalı Administrasiyası X hesabında yazıb. Açıqlamada deyilir ki, Panama Kanalı Administrasiyası məsələ ilə bağlı ABŞ ilə dialoqa hazırdır. Açıqlamada, "ABŞ Dövlət Departamentinin açıqlamasına cavab olaraq, kanaldan keçid və digər ödənişləri təyin etmək səlahiyyətinə malik olan Panama Kanalı İdarəsi, ödənişlərlə bağlı heç bir düzəliş etmədiyini bildirir" - deyə qeyd edilib.

Qeyd edək ki, ABŞ Dövlət Departamenti Panama hökumətinin ABŞ gəmilərinin kanaldan pulsuz keçməsi üçün artıq razılaşdığını irəli sürmüşdü. Açıqlamada, ABŞ hökumətinin gəmilərinin Panama kanalından heç bir rüsum ödəmədən keçə biləcəyi bildirilmişdi. İddia edilmişdi ki, bununla ABŞ hökuməti hər il milyonlarla dollara qənaət edəcək. ABŞ Prezidenti Donald Tramp Panama kanalının Çinin nəzarətində olduğunu irəli sürərək, bunun Vaşinqtonun maraqlarına zidd olduğunu ifadə etmişdi.

