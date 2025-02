Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, tənqidçi İradə Musayeva vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə mərhumun yaxınları məlumat verib.

O, bir müddət idi ki, onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkirdi.

Qeyd edək ki, İradə Əyyub qızı Musayeva Ağdam şəhərində anadan olub. BDU-nun filologiya fakültəsini bitirib. Xeyli sayda monoqrafiya, elmi məqalələrin və tədris metodik vəsaitlərin, proqramların müəllifidir.

