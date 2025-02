Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Qasım Mohiuddini qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qasım Mohiuddin “X” hesabında yazıb.

“2025-ci ilə doğru irəliləyərkən Pakistan və Azərbaycan arasında qardaşlıq münasibətlərində daha böyük uğurlara nail olmaq üçün öz öhdəliyimizi qoruyuruq”- diplomat bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.