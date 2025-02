Vəkillər Kollegiyası 2024-cü il üzrə fəaliyyəti barədə hesabatı təqdim etdi

Son dövrlər ərzində Azərbaycanda digər sahələrdə olduğu kimi, vəkillik institutu da inkişaf yolunu tutub, bu sahədə ardıcıl, eyni zamanda, əsaslı tədbirlər həyata keçirilir. Görülən işlərin nəticəsi kimi, Azərbaycanda vəkillik institutunun sürətli inkişafı, vəkil korpusunun güclənməsi, ölkəmizdə vəkillərin və vəkil qurumlarının sayının artması, respublikamızda vəkillik peşəsinin nüfuzunun yüksəlməsində mühüm rol oynayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2024-cü ildə də Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasında (ARVK) bir sıra beynəlxalq, yerli mühüm tədbirlər, təlimlər həyata keçirilib, vəkillərin sayı artıb, o cümlədən hüquqi maarifləndirmə işləri aparılıb.

ARVK-da son bir il ərzində görülən işlər, aparılan ardıcıl və sistemli islahatlara dair hesabatla bu linkdən tanış ola bilərsiniz

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.