Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Malayziya, İndoneziya və Pakistana rəsmi səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan 10-13 fevral tarixlərində bu ölkələrdə görüşlər keçirəcək.

Qeyd edilib ki, həmin ölkələrlə ikitərəfli əlaqələr bütün aspektləri ilə nəzərdən keçiriləcək və mövcud əməkdaşlığın konkret layihələrlə daha da inkişaf etdirilməsi üçün birgə addımlar atılacaq.

