Serbiya prezidenti Aleksandr Vuçiçin içində olduğu avtomobilin təkəri hərəkətdə olarkən partlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təkərin hansl səbəbdən partladığı məlum deyil.

Bildirilib ki, hazırda bununla bağlı araşdırma aparılır.

