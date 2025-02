Azərbaycanda azyaşlının bronx mənfəzində metal əşya çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə paylaşım edilib.

Qeyd edilib ki, 2 yaşlı xəstə bir aydan çoxdur ki, xırıltılı öskürək şikayəti ilə ambulator müalicə alır. Vəziyyəti kəskinləşdiyi ücün stasionara yerləşdirilibTəsadüfi çəkilmiş döş qəfəsi rentgenində sağ baş bronx mənfəzində metal əşya aşkarlanıb.

Yad cisim özəl xəstəxanalardan birində bronxoskopiya olunaraq çıxarılıb.

