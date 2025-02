Ançelotti və Vinisius arasında gərginlik - “Real”da ara qarışdı

“Real Madrid” - “Atletiko Madrid” matçından əvvəl məşqçi Karlo Ançelotti ilə Vinisius Junior arasında gərginlik yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyundan əvvəl Ançelotti Vinisiusla söhbət edib və ondan diqqətini yalnız oyununa yönəltməsini tələb edib. “Defensa Central”da yer alan xəbərə görə, Ançelotti oyunçuya oyunçuların təxribatına uymamağa çağırıb. Ançelotti bildirib ki, Vinisius təxribatlara uymasa öz bacarıqlarını ortaya qoya bilər. Məşqçi bildirib ki, oyunçu bəzən emosional hərəkətlərə meyilli olur ki, bu da onun meydançadakı effektivliyinə zərər verə bilər. Tərəflər arasında söhbətin gərgin keçdiyi irəli sürülüb.

Qeyd edək ki, “Real Madrid” - “Atletiko Madrid” matçı 1-1 hesabı ilə yekunlaşıb. Alvarezin qoluna Mbappe cavab verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.