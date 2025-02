Qəzalı piyada körpüləri niyə təmir olunmur? - ADY-dən AÇIQLAMA

Gəncə və Lənkəran şəhərindəki dəmiryolu vağzalının piyada körpüsü qəzalı vəziyyətdədir.

Bununla bağlı sakinlər Metbuat.az-ın qaynar xəttinə müraciət ediblər. Bildirilib ki, vətəndaşlar Gəncə şəhər Fövqəladə Hallar İdarəsinə bununla bağlı şikayət ediblər və əraziyə baxış keçirilib, körpünün vəziyyəti ilə bağlı rəy verilib. Lakin sonradan təmir işlərinə başlanılmayıb.

Sakinlər həmçinin dəmir yolunun üzərindəki piyada keçidlərinin də düzgün vəziyyətdə olmamasından və əlil arabalarının həmin yerdən keçə bilməməsindən narazılıq ediblər.

Məsələ ilə bağlı “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin Mətbuat Xidmətindən Bəxtiyar Hacıyev Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, sözügedən ərazidəki yerüstü keçidin gələcəkdə təmiri nəzərdə tutulur.

Qeyd olunub ki, tarix dəqiqləşdikdə bu barədə məlumat veriləcək.

Eyni zamanda Lənkəran Dəmiryolu Vağzalında piyada körpüsü yararsız halda olduğu üçün uzun zamandır bağlıdır. ADY-dən sorğumuza verilən məlumatda bildirilib ki, hazırda həmin körpü istifadə edilmir. Çünki Lənkərana sərnişindaşıma xidməti göstərilmir.

Gəncədəki körpünün hazırki vəziyyəti ilə bağlı görüntüləri təqdim edirik:

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

