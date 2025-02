Azərbaycanın xalq şairi Ramiz Rövşənə ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ramiz Rövşənin bacısı Rəna xanım vəfat edib.

Onun ölüm səbəbi açıqlanmayıb.

