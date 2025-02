Frank De Bleker mübahisəli epizodları şərh etdi

AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Frank De Bleker Misli Premyer Liqasının XXII turunda keçirilmiş “Sabah” – “Turan Tovuz” (2:1) oyunundakı mübahisəli epizodları şərh edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, belçikalı funksioner bu barədə milli assosiasiyanın rəsmi saytına açıqlama verib.

O, 58-ci dəqiqədə baş verən vəziyyəti belə izah edib: “Meydanın “Sabah” komandasına aid hissəsində, künc bayrağının yanında top uğrunda mübarizə zamanı qayda pozuntusu baş verir, lakin hakim bunu qeydə almır və Bakı klubuna (top meydanı yan xətdən tərk etdiyindən) yan xətdən oyunu bərpa etməyə işarə edir. Oyun yenidən bərpa olunur (yeni hücumun başlama fazası) və “Sabah” hücumun sonunda qol vurur. Bu situasiyada VAR baş vermiş və hakim tərəfindən qeyd edilməyən qayda pozuntusuna müdaxilə edə bilməz. Yan xətdən bərpa “Sabah”ın yeni hücumunun başlanğıc mərhələsidir”.

Mütəxəssis görüşün 90+5-ci dəqiqəsində isə qayda pozuntusu baş verdiyini söyləyib: “VAR müdaxilə edir. Qayda pozuntusu baş verir (“Sabah”ın oyunçusu rəqibini itələyir). Qol vurulduqdan sonra VAR hücumun başlama fazasını yenidən yoxlayır və qoldan öncə baş verən qayda pozuntusuna müdaxilə edir. Hakim epizoda baxdıqdan sonra “Sabah”ın vurduğu qolu ləğv edir. Hər iki halda VAR düzgün olaraq protokola əməl edib”.

