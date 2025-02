DİM şəxsi kabinetinin şifrəsi itirilibsə, nə etməli?

Bəzən abituriyentlər və ya tələbələr Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) saytında yaratdıqları şəxsi kabinetə giriş kodunu unuda bilərlər. Bu halda kabinetə yenidən giriş əldə etmək üçün müəyyən addımları atmaq lazımdır. İlk növbədə qeyd olunan nömrəyə yeni kod göndərmək lazımdır. Əgər qeydiyyatdan keçən zaman istifadə olunan nömrə hazırda əlçatmazdırsa, bu zaman nə etmək olar?

Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) Mətbuatla iş sektorunun müdiri Xanlar Xanlarzadə Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, şəxsi kabinetin parolunu itibsə, o zaman tələbə DİM-in binasına yaxınlaşa və ya məsləhət mərkəzlərinə müraciət edə bilər:

“Bu mərkəzlər Memarlıq və İnşaat Universitetində, Azərbaycan Universitetində, Bakı Biznes Universitetində, Texniki Universitetdə, Odlar Yurdu Universitetində və Sumqayıt Dövlət Universitetində yerləşir. Vətəndaş ona ən yaxın olanına müraciət edə bilər”.

Qurum rəsmisi qeyd edib ki, şifrəni bərpa etmək üçün şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etmək mütləqdir.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

