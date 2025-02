"Bavariya"nı tərk edə bilər - Transfer qiyməti açıqlandı

"Bavariya"nın futbolçusu Harri Keynin İngiltərəyə qayıda biləcəyi barədə iddialar dərc edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iddialar futbolçunun müqavilə şərtləri mediaya sızandan sonra ortaya çıxıb. Bildirilir ki, mövsümün sonunda futbolçu 65 milyon avroya sərbəst qala bilər. Bu detalın mediaya sızması futbolçunun "Bavariya"dan ayrıla biləcəyi iddialarının dərc edilməsinə səbəb olub. İddialara münasibət bildirən futbolçu"Bavariya"da xoşbəxt olduğunu ifadə edib.

Qeyd edək ki, Harri Keyn iki ilə əvvəl "Bavariya"ya transfer olub. O, “Bavariya”da 73 oyunda 72 dəfə fərqlənib, 22 məhsuldar ötürmə verib.

