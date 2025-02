Yunanıstanın yeni prezidenti məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, parlamentin keçmiş sədri Kostas Tasulas prezident seçilib.

Bu barədə Yunanıstanın parlament televiziyası “Vouli” məlumat yayıb.



“Yunanıstan parlamenti Baş nazir Kiriakos Miçotakisin namizədliyini irəli sürdüyü parlamentin keçmiş sədri Kostas Tasulası prezident seçib”, - məlumatda bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.