14 Fevrala görə gül bahalaşdı - QİYMƏTLƏR

Sevgililər Günündə ən çox alınan hədiyyələrdən biri də güldür. Xüsusilə qızılgül romantikanın və sevginin ən gözəl simvollarından biri hesab olunur. Hər il bu tarixdə gül dükanlarında böyük sıxlıq yaşanır və güllərin qiymətində artım müşahidə edilir.

Bəs bu il güllərin və buketlərin qiymətləri necə dəyişəcək?

Metbuat.az bir neçə gül mağazası ilə əlaqə saxlayıb qiymətləri araşdırıb. Belə ki, hər il olduğu kimi, bu il də ən çox sifariş edilən gül növü qızılgüldür.

"Ağ Çiçəyim" gül mağazasında qızılgüllərin qiyməti 5-10 manat arasında dəyişir. Qiymət güllərin sortuna və boyuna görə dəyişir. 101 ədəd qızılgül buketi isə yerli güllərdən hazırlandıqda 500 manat, xarici güllərdən olduqda isə 1000 manat olur. Mağazadan bildirilib ki, Sevgililər Günündə ən çox alınan güllərdən biri də tülpandır və qiyməti 4 manatdır. Bütün növ güllər istəyə uyğun olaraq hazırlanır, lakin indidən sifariş vermək daha yaxşıdır, çünki ayın 14-də çatdırılma mümkün olmaya da bilər.

"Baku Roses" gül mağazasında qırmızı qızılgüllərin qiyməti 6-7-8 manat civarındadır. Buketlərin isə minimum qiyməti 50 manatdan başlayır. 101 ədədlik gül buketi yerli VIP növ 450 manat, xarici isə 550 manat təşkil edir. Bu qiymətlər 14 fevral üçün də keçərlidir. Burada tulpanlar 4 manatdır, lakin 41 ədəddən çox sifariş olduqda qiymətdə endirim edilir. Bundan başqa, pionların bir ədədi 25, qortenziyanın 20, liliyanın bir budağı isə 15 manatdır.

"Lilac Flower Boutique"də qızılgüllərin qiyməti 7-13 manat arasındadır. Buketlərin qiyməti 80-100 manatdan başlayır. 101 ədəd qırmızı qızılgül isə 707 manat təşkil edəcək. Tülpanlar 5, pionlar 18 manatdır. Burada endirimlər olmasa da, qeyd olunan qiymətlər 14 fevralda da keçərlidir.

"Gül Deposu"nda qızılgüllər 5-6-7 manatdır. Minimum buket sifarişi isə 35-50 manatdan başlayır. 101 ədədlik gül buketi hazırda 400 manatdan başlayır. 2 gün sonra isə qiymətlər 500-600 manat ola bilər. Tülpanlar 3 manat, pionlar 25 manatdır. Ürək formalı 101 ədəd gül yığımının indiki qiyməti isə 500 manat civarıdır. Mağazalardan bildirilib ki, Sevgililər günündə bu qiymətlər sifarişlərin çoxluğu ilə əlaqədar bahalaşa bilər. Həmçinin həmin gün çatdırılmada da problem yarana bilər deyə indidən mağazalara sifarişləri vermək daha yaxşıdır.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.