Konfrans Liqasında pley-off mərhələsinə start verilir

Bu gün UEFA Konfrans Liqasında pley-off mərhələsinə start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, 8 oyunun hamısı eyni gündə keçiriləcək.

Günün maraqla gözlənilən görüşlərində "Kopenhagen" Danimarkada Almaniyanın “Haydenhaym”, “Gent” isə Belçikada İspaniyanın “Betis” komandasını sınağa çəkəcək. Hər iki matç Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da başlayacaq.

UEFA Konfrans Liqası

Pley-off mərhələsi, ilk oyunlar

13 fevral

21:45. “Baçka Topola” (Serbiya) - “Yagelloniya” (Polşa)

21:45. “Tselye” (Sloveniya) - APOEL (Kipr)

21:45. “Vikinqur” (İslandiya) - “Panatinaikos” (Yunanıstan)

21:45. “Molde” (Norveç) - “Şemrok Rovers” (İrlandiya)

00:00. “Kopenhagen” (Danimarka) - “Haydenhaym” (Almaniya)

00:00. “Gent” (Belçika) - “Betis” (İspaniya)

00:00. “Borats” (Bosniya və Herseqovina) - “Olimpiya” (Sloveniya)

00:00. “Omoniya” (Kipr) - “Pafos” (Kipr)

Qeyd edək ki, UEFA Konfrans Liqasında pley-off mərhələsinin cavab görüşləri fevralın 20-də keçiriləcək.

