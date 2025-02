Muxtar Babayev BƏƏ-nin nazir ilə görüşdü - FOTO

COP29-un prezidenti Muxtar Babayev və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) iqlim dəyişikliyi və ətraf mühit naziri Amna bint Abdullah Al Dahak başa çatmaqda olan “World Government Summit” çərçivəsində Azərbaycan və BƏƏ arasında münasibətlərin möhkəmləndirilməsini müzakirə ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə COP29-un “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

"COP29-un prezidenti Muxtar Babayev BƏƏ-nin iqlim dəyişikliyi və ətraf mühit naziri Amna bint Abdullah Al Dahak ilə ikitərəfli görüş keçirib. Tərəflər COP29-un nəticələrini müzakirə edib və BƏƏ ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsi yollarını nəzərdən keçiriblər", - məlumatda qeyd olunub.

M.Babayev, həmçinin Qlobal Dəyişikliklər İnstitutunun icraçı sədri Toni Bler ilə görüş keçirib. Görüş zamanı iqlim problemlərinin əhəmiyyəti və prioritetliyi, onların həllində dövlətlərin, özəl və xeyriyyə təşkilatlarının əməkdaşlığını müzakirə edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.