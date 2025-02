Ərdoğan İslam dünyasının lideridir - Şahbaz Şərif

Türkiyə və Pakistan aralarında görünməmiş qədər sıx əlaqələri olan iki ölkədir.

Metbuat.az xəbər veri ki, Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif ölkəsində səfərdə olan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşdə belə deyib. O bildirib ki, Türkiyə təbii fəlakətlər zamanı həmişə Pakistanın yanında olub. Şabaz Şərifin sözlərinə görə, Türkiyə hazırda inkişaf tempinə görə dünyada qabaqcıl yerlərdədir.

Şərif "Burada təkcə Türkiyənin deyil, İslam dünyasının lideri olan böyük bir liderimiz Ərdoğan var. Onun liderliyi və keyfiyyətləri bizi çox qürurlandırır" - deyə bildirib.

