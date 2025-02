Ağdamın Xıdırlı kəndində insan sümüklərinin qalıqları aşkarlanıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, qalıqlar ərazidə inşaat işlərinin aparılması zamanı tapılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

