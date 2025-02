V.Şükürov qeyd edib ki, bu cərimələrin məbləği yüksəkdir, insanların həyat şəraitinə və əmək haqqına uyğun deyil. Gözləyirik ki, Milli Məclis cərimələri nisbətən yüngülləşdirsin. Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

