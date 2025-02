Türkiyə Silahlı Qüvvələri tərəfindən İraqın şimalında əməliyyat keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Belə ki, Qandil bölgəsində keçirilən havadan əməliyyat nəticəsində 4, Metina bölgəsində isə 3 PKK terrorçusu öldürülüb.

