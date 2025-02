Yaşlılar üçün bu sadə test tövsiyə olunur

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) məlumatına görə, 65 yaş və daha yuxarı şəxslər arasında xəsarətlə bağlı ölümün ikinci əsas səbəbi yıxılmalardır.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, buna görə də, yaşlı şəxslərdə müntəzəm balans və hərəkətlilik testlərinin aparılması tövsiyə olunur.

Tədqiqatçılar müəyyənləşdiriblər ki, yalnız 10 saniyəlik test ciddi tarazlıq problemləri olan şəxsləri müəyyən edə bilir və risk qrupundakı bəzi şəxsləri gözdən qaçırır. Bu səbəbdən tədqiqatçılar testin minimal vaxt limitinin 23 saniyə olmasını təklif edirlər. Bundan əlavə, tədqiqatda güc platforması vasitəsilə bədənin yırğalanması ölçülüb və bu parametrin də yıxılma ehtimalı ilə əlaqəli olduğu müəyyən edilib. Bununla belə, platformadan istifadəni məhdudlaşdıran texniki və maliyyə amilləri nəzərə alınaraq, ən çətin iki mövqedə – tandem və təkayaqlı – daha uzun müddət dayanma qabiliyyəti də effektiv göstərici kimi təsdiqlənib.

Tədqiqat nəticələri yıxılma riskinin qiymətləndirilməsini praktikada daha əlçatan və effektiv hala gətirə bilər. Yıxılmaların qarşısının alınması və müvafiq müdaxilələrin vaxtında həyata keçirilməsi üçün bu metodun tibbi müayinələrə daxil edilməsi tövsiyə olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.