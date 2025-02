Qəhrəmanlı Nurlan (Libre) “Meydan TV” ilə əlaqəli cinayət işinə görə saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, həbs olunması üçün məhkəməyə çıxarılacaq.

Məlumatı DİN-in Mətbuat Xidmətindən təsdiqləyiblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.