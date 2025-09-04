Bu şəxslər 8 min manat cərimə oluna bilər

Son illərdə gözəllik salonlarında tibbi prosedurların – botoks, dolğu, lazer əməliyyatları və digər estetik müdaxilələrin artması bu sahədə çalışan mütəxəssislərin peşəkarlıq səviyyəsinə dair yeni tələblər ortaya çıxarıb. Xüsusən də, vətəndaşların sağlamlığının qorunması baxımından mütəxəssislərin sertifikatlaşdırılması prosesi böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzindən Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, gözəllik salonları, tibb müəssisələrində sanitar-epidemioloji tələblərə dair qaydalara cavab vermədiyindən həmin təsərrüfat obyektlərində tibbi kosmetoloji fəaliyyətin həyata keçirilməsi yolverilməzdir:
“Nazirlər Kabinetinin 15 may 2017-ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq olunan “Özəl tibb fəaliyyəti üzrə lisenziyalaşdırılan xidmətlərin və işlərin Siyahısı”nda “kosmetoloji” iş üzrə xidmətin göstərilməsi tibbin bir sahəsi olaraq, tibbi kosmetologiyaya daxil olan estetik problemlər, onların korreksiyasına və profilaktikasına yönəlmiş, örtük toxumalarına müdaxilə ilə müşayiət olunan müxtəlif kompleks prosedurları nəzərdə tutur. Tibbi kosmetologiyaya, cərrahi müdaxilələr istisna olmaqla (plastik cərrahiyyəyə aid olduğundan) konservativ və korreksion üsullar daxildir.
Bu üsullara inyeksion prosedurlar, müxtəlif növ aparat kosmetologiyası (o cümlədən lazer üsulu epilyasiya), biorevitalizasiya, mezoterapiya, pilinq prosedurları, müalicəvi masaj üsulları, plazmoliftinq və digər prosedurlar aid olunur. Proses “kosmetoloji” işə aid olunduğundan müvafiq iş üzrə özəl tibb xidməti fəaliyyətinin göstərilməsi üçün lisenziya tələb olunur. Bu sahədə praktiki tibbi fəaliyyət üzrə müvafiq sertifikatı olan həkim-dermatoloqlar və tibbi kosmetologiya üzrə ixtisaslaşma keçmiş ali tibbi təhsilli mütəxəssislər məşğul olmaq hüququna malikdirlər”.
Mərkəzdən qeyd ediblər ki, “Özəl tibb fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, hüquqi şəxs yaratmaqla özəl tibb fəaliyyəti, həmçinin, ali tibb təhsili olan (ixtisasca həkim-dermatoloq) şəxslər tərəfindən hüquqi şəxs yaratmadan fiziki şəxs olaraq qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada özəl tibbi praktika üzrə fəaliyyət həyata keçirilə bilər:
“Gözəllik salonları, tibb müəssisələrində sanitar-epidemioloji tələblərə dair qaydalara cavab vermədiyindən həmin təsərrüfat obyektlərində tibbi kosmetoloji fəaliyyətin həyata keçirilməsi yolverilməzdir. Belə ki, vətəndaş şikayətləri və yerli dövlət orqanları tərəfindən daxil olan bu tip müraciətlər olduqda aidiyyəti gözəllik salonlarında qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada xidməti yoxlamalar keçirilir. Keçirilən yoxlamalar zamanı sahibkar subyektlərində aşkar edilən qanunsuz tibbi praktiki fəaliyyət ilə məşğul olma faktı lisenziyasız özəl tibb fəaliyyəti kimi qiymətləndirilir və “İnzibati xətalar məcəlləsi”nin müvafiq maddələri ilə inzibati qaydada tənbeh olunaraq növbəti icraata göndərilir”.
Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzindən onu da əlavə ediblər ki, İXM-in 215.4-cü maddəsinə əsasən, sertifikasiyadan keçməyən şəxslərin praktik tibb və ya əczaçılıq fəaliyyətinə buraxılmasına görə vəzifəli şəxslər 800 manatdan 1000 manatadək, hüquqi şəxslər isə 6000 manatdan 8000 manatadək məbləğdə cərimə edilə bilər.
“Səhiyyə Nazirliyinin Media və Kommunikasiya Şöbəsi, həmçinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi tərəfindən əhali arasında kosmetoloji fəaliyyətin qanunvericiliyə uyğun təşkili və kosmetoloji xidmətlərdən sağlamlığa zərər dəymədən istifadə qaydaları ilə bağlı mütəmadi maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilir.
Nazirliyin və Mərkəzin sosial şəbəkə hesablarında vətəndaşlara yalnız müvafiq qaydada sertifikasiyadan keçmiş və lisenziyası olan həkimlərə müraciət etmələri tövsiyə olunur, bununla bağlı xüsusi informativ posterlər yerləşdirilir.
Bundan əlavə, 93 FM dalğasında yayımlanan “Sağlam Radio”nun efirlərində nazirliyin mütəxəssislərinin iştirakı ilə müsahibələr və məlumatlandırıcı verilişlər təqdim olunur.
Eyni zamanda, müxtəlif media platformalarında rəsmi nümayəndələrin bu mövzuya dair müsahibələri və press-relizləri mütəmadi şəkildə ictimaiyyətə çatdırılır”.
AEM vətəndaşlara tövsiyə edir ki, vətəndaşlar özəl tibb müəssisələrində və aptek təşkilatlarında qanunsuz fəaliyyətlə və ya şübhəli hallarla rastlaşdıqda AEM-ə müraciət edə bilərlər. Daxil olan bütün müraciətlər qanunvericiliyə uyğun şəkildə araşdırılır, zərurət olduqda həmin müəssisələrdə plandankənar yoxlamalar həyata keçirilir.
Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az