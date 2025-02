İşğaldan azad olunmuş Xocalı ərazisində mina partlayıb.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, Qarabağ müharibəsi iştirakçısı, "Azərbaycan Bayrağı Ordeni" ilə təltif edilmiş Nağı İmanov mina partlayışı nəticəsində sağ ayağından xəsarət alıb, hazırda hospitala aparılır.

Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları və təcili tibbi yardım heyəti cəlb edilib.

