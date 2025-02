Avropanın 3 nəhəngi Arda üçün əlaqə saxladı - "Real"ı qarışdıran transfer

"Real Madrid"in Çempionlar Liqasında "Mançester Siti" ilə qarşılaşmasında forma şansı əldə etməyən Arda Güler komandadan ayrıla bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropanın üç böyük klubu gənc oyunçunun xidmətində maraqlıdır. İspaniya mətbuatında yer alan xəbərlərə görə, “Liverpul”, “Bavariya” və “Mançester Yunayted” Arda Güleri transfer etmək üçün əlaqə saxlayıb. Xəbərdə deyilir ki, "Liverpul" Arda "Fənərbaxça"dan ayrılmadan əvvəl onunla maraqlansa da, “Real Madrid”in təklifindən sonra geri çəkilib. İngiltərə nəhənginin yenidən Ardanı transfer etmək istədiyi deyilir.

Məlumata görə, "Bavariya" da Arda Gülerin bir mövsümlük icarə əsasında heyətinə qatmağı nəzərdən keçirir. Bildirilir ki, "Mançester Yunayted" futbolçunu birdəfəlik transfer etmək istəyir.

