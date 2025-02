Bakının qarlı yolları - FOTOLAR

Xəbər verdiyimiz kimi, dünən axşam saalarında ölkə ərazisinə yenidən qar yağmağa başlayıb.

Metbuat.az xəbər qarlı Bakı qarlı yolları ilə bağlı fotoları təqdim edir.

Qeyd edək ki, Bu gün Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir qar yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində intensivləşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman. Mülayim qərb küləyi əsəcək.

