Azərbaycanda Məhərrəmlik ayı iyunu 26-na təsadüf edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin təqvimində qeyd edilib.

Belə ki, Aşura günü iyulun 5-nə təsadüf edəcək. Təqvimdə Məhərrəmlik ayının sonuncu günü iyulun 25-ni göstərir. Bundan sonra isə Səfər ayı başlayacaq.

Qeyd edək ki, Məhərrəmlik və ondan sonra davam edən Səfər ayında toylar təxirə salınır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.