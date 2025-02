Onlarla zarafat etməyin - Əsəbləri tarıma çəkilən bürclər

Hər kəs dinc və sakit insan olmaq istəyir. Ancaq bəzi insanlar təbii olaraq daha əsəbi ola bilər. Hər şeyə asanlıqla əsəbiləşən bu insanlar bəzən istəmədən də olsa səhv edə bilirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, 3 bürc qəzəbləri ilə tanınır və qəzəbini idarə etməkdə çətinlik çəkir.

Qoç - cəsur, enerjili və aparıcı bürcdür. Bununla belə, səbirsiz və tez hirslənən bir təbiətə malikdirlər. Qoç tez reaksiya verir və bir şey səhv olanda tez fərq edir. Bu, onları asanlıqla qəzəbləndirə bilər.

Şir - güclü xasiyyətə malikdir və bəzən təkəbbürlü, avtoritar ola bilər. Şirlər hörmət olunmaq istəyirlər və onları aşağılayanlar və ya qiymətləndirməyənlər tərəfindən asanlıqla qəzəblənirlər. Qürurlarına "hücum" onların sərt reaksiyasına səbəb ola bilər.

Qız - mükəmməlliyi ilə tanınır və hər şeyin nizamlı və mükəmməl olmasını gözləyir. Bir şey planlaşdırıldığı kimi getməsə və ya bir qarışıqlıq görsələr, əsəbiləşə bilərlər. Onların yüksək standartlara bağlılığı bəzən onları əsəbi və səbirsiz edə bilər.

