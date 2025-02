Bakıda bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az bakuplus.az-a istinadən xəbər verir ki, şəhərin Nəriman Nərimanov rayonunda Əliyar Əliyev küçəsində gənc qız ağzı açıq lükün içinə düşüb. Sözügedən hadisəyə şahid olan ondan çox şəhər sakini zərərçəkən xanıma yardım etmək məqsədilə dərhal səfərbər olublar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.