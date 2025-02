Tramp Maskın ayaqlarını niyə öpdü? - ABŞ-ni qarışdıran görüntü

ABŞ-də süni intellekt tərəfindən qurulan video Mənzil və Şəhərsalma Departamentinin daxilindəki ekranlarda təqdim edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin videoda Trampın İlon Maskın ayaqlarını öpdüyü və masaj etdiyi müşahidə edilib. Videoda “Yaşasın əsl kral” yazılıb. Videonun kimlər tərəfindən nümayiş edildiyi məlum deyil. 7 milyona yaxın baxış toplayan videonun kimin hazırladığı məlum deyil. Bununla belə, görüntülərin ortaya çıxması ilə bağlı bəzi iddialar irəli sürülüb.

Bundan əvvəl, Tramp paylaşımında özünü kral elan etmişdi. Həmçinin, Mask federal işçilərə hansı işin həyata keçirilməsi ilə bağlı e-poçt göndərilməsini tələbi etmişdi.

