Əhalinin nəzərinə: Bu tarixdən havalar isinir

Hazırda paytaxt Bakının bəzi yerlərində buludlu hava şəraiti müşahidə olunur.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlmata görə, bu gün havanın temperaturu gecə -3°, gündüz isə -1°-dək şaxta olacaq, mülayim külək əsəcək.

Sabah gecə -2°, gündüz 0°, martın 1-i gecə -3°, gündüz 0°, martın 2-si gecə -3°, gündüz -1°-dək şaxta olacaq.

Martın 3-dən etibarən hava temperaturunun istiləşəcəyi proqnozlaşdırılır.

Belə ki, 3 martda gecə -2°, gündüz +4°, martın 4-də gecə +1°, gündüz +6°, martın 5-də isə gecə +2°, gündüz +7°-dək isti olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.