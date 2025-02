İlkay Gündoğan Türkiyə nəhəngi ilə anlaşdı - İlin transferi

"Mançester Siti" klubunun futbolçusu İlkay Gündoğanın transferi ilə bağlı yeni iddia ortaya atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu "Qalatasaray"la razılığa gəlib. "SporX"də dərc edilən xəbərə görə, "Mançester Siti" futbolçunun "Qalatasaray"a keçməsinə razılıq verib. Yeni mövsümdə Türkiyə klubunun İlkay Gündoğanla iki illik müqavilə imzalayacağı deyilir. Tərəflərin bütün məsələlərdə razılıq əldə etdiyi irəli sürülür.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl İlkay Gündoğan "Qalatasaray" azarkeşi olduğunu və Türkiyədə forma geyinmək istədiyini açıqlamışdı. "Qalatasaray"ın bundan əvvəl də futbolçunu transfer etməyə cəhd etdiyi lakin uğursuz alındığı qeyd edilib.



