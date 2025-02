Azərbaycan Kubokunda növbəti yarımfinalçı bəlli oldu

Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda növbəti yarımfinalçı müəyyənləşib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 1/4 finalda səfərdə "Sumqayıt"a 4 cavabsız qolla qalib gələn "Sabah" yarımfinala adlayıb.

Qonaqların heyətində Anatoli Nuriyev (55), Xəyal Əliyev (71), Coy-Lens Mikels (82) və Amin Seydiyev (90+3) fərqləniblər.

Bu komandalar arasında keçirilən ilk görüşdə hesab açılmamışdı.

"Bayquşlar" növbəti raundda "Neftçi" - "Kəpəz" cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.

Qeyd edək ki, bu gün baş tutan digər 1/4 final matçında "Qarabağ" "Səbail"i 3:1 hesabı ilə məğlub edərək yarımfinala yüksələn ilk komanda olub. 1/4 final mərhələsinə sabah baş tutacaq iki görüşlə yekun vurulacaq.

