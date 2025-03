Ançelottinin Ardanın üzünə dediyi sözlər gündəm oldu

"Real Madrid"in məşqçisi Karlo Ançelottinin oğlu və köməkçisi Davide Ançelotti Arda Gülerlə danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, "Real Betis" matçından sonra Arda Gülerlə görüşüb. İspaniya mətbuatının xəbərinə görə, Davide AnçelottiArdaya etimad göstərdiklərini ifadə edib. O, "Sən böyük oyunçusan, bizə kömək etməyinə, oyuna intensiv və güclü şəkildə müdaxilə etməyinə ehtiyacımız var, biz sənə güvənirik, amma bunu bizə ən yaxşı şəkildə göstərməlisən” - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, “Real- Betis”- “Real Madrid” oyunun 2-1 hesabı ilə yekunlaşıb. Arda 59-ci dəqiqədə meydana daxil olub. O, fərqlənə bilməyib.

