UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin ilk matçında Madridin iki təmsilçisi - "Real Madrid" və "Atletiko Madrid" üz-üzə gəliblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Santyaqo Bernabeu" stadionunda baş tutan qarşılaşmada "Kral klubu" qələbə qazanıb - 2:1.

Ev sahiblərindən qolları Rodriqu və Dias vurublar. Qonaqlardan isə Alvares fərqlənib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.