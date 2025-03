Rusiya ordusu Ukraynada irəliləyir

Rusiya ordusu Donetsk vilayətində daha bir qəsəbəni ələ keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyi belə açıqlama verib. Bildirilib ki, Rusiya ordusunun Şərq Hərbi Qrupunun qoşunları “Donetsk Xalq Respublikası”nın Privolnoye qəsəbəsini azad edib. Bildirilib ki, son hərbi əməliyyatlar nəticəsində Ukraynanın hərbi hava limanı infrastrukturu, neft anbarları, pilotsuz uçuş aparatlarının istehsal və idarəetmə mərkəzləri, dəniz gəmiləri, “Kraken” batalyonunun qərargahı, həmçinin Ukrayna hərbçiləri, hərbi texnikası və Ukraynanın hərbi texnikasının yerləşdirildiyi məntəqələr hədəfə alınıb. Ümumilikdə 150 məntəqəyə hava hücumları təşkil edilib.

Açıqlamada qeyd olunub ki, müharibə başlayandan indiyədək Ukraynaya məxsus 656 təyyarə, 283 helikopter, 45318 PUA, 600 hava hücumundan müdafiə raket sistemi, 21989 tank və zirehli texnika sıradan çıxarılıb.

