Mourinyo ​"Fənərbaxça"dakı karyerası ilə bağlı qərar verdi

"Fənərbaxça"nın baş məşqçisi Joze Mourinyo karyerası ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mourinyo “Fənərbaxça” basketbol komandasının Obradoviçlə Avropada qazandığı uğurlara nail olub-olmayacağı və müqaviləsini uzadıb-uzatmayacağı ilə bağlı sualları cavablandırıb. O, "Obradoviç böyük məşqçi, böyük şəxsiyyət, motivatordur. Mən arenaya çıxanda onun uğurunu və işini hiss edirəm. Burada uğur hər kəsə məxsusdur. Mənim gələcəyim önəmli deyil, önəmli olan “Fənərbaxça”dır. Burada daha bir illik müqaviləm var. Hazırda tək düşündüyüm şey “Fənərbaxça”dır” - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Türkiyə mediası Joze Mourinyonun müqaviləsinin sonuna qədər "Fənərbaxça"da qalacağını irəli sürüb. Mourinyonun "Fənərbaxça" ilə müqaviləsi 2026-cı ildə yekunlaşır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.