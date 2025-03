Zelenskini hansı ölkə xilas edə bilər? - AÇIQLAMA

“Həm Rusiyanın, həm də Avropa və Amerikanın hazırda təzyiqi altında olan Zelenskiyə kömək edəcək yeganə ağlagələn ölkə Türkiyədir”.

Bunu Metbuat.az-a açıqlamasında siyasi şərhçi Əziz Əlibəyli Zelenskiyə arxa duracaq ölkələrdən danışarkən deyib. Onun fikrincə, kuryoz hadisə də baş verə bilər:

“Vasitəçi kimi Qərbin indiki Rusiya ilə mübarizəsini göstərməsi, Ukraynanı meydanda tək qoyması deməkdir. Amma Türkiyə vasitəsilə Rusiya ilə dialoq qurmaq imkanı var idi. Bu imkan isə zamanla əldən çıxır. Buna görə də uğurlu bir nəticə əldə etmək çox çətinləşir. Lakin həm Rusiyanın, həm də Avropa və Amerikanın hazırda təzyiqi altında olan Zelenskiyə kömək edəcək yeganə ölkə Türkiyədir. Amma qlobalistlərin hakimiyyətə gəldiyi ölkələrdən biri də bu addımı ata bilər. Fransa və Almaniya kimi ölkələr də bu prosesə daxil olsa da, yekun nəticə əldə etmək mümkün olmayacaq. Odur ki, Zelenski üçün ən uğurlu elə Türkiyədir”.

Ə.Əlibəyli qlobalistlərin mövqeyindən də bəhs edib:

“Qlobalistlərin bir cəbhəsi var idi – Ukrayna. Bir çox ölkə, o cümlədən Argentina son 10 gün ərzində mövqeyini dəyişdi və anti-Zelenski cəbhəsinə keçdi. Hətta vaxtı ilə onun müdafiəsinə dair statuslar və tvitlər atan bir çox dövlət rəhbərləri, o cümlədən Argentina prezidenti həmin tvitləri siliblər”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.