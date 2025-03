Türkiyənin məşhur müğənnisi Merve Özbeyin həyat yoldaşı Kenan Koçak 27 il həbs edilə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Kenan Koçakın 27 il həbsi tələb edilib. O "Sallarlar" cinayətkar təşkilatının üzvünün xaricə qaçmasına kömək etməkdə ittiham edilir.

O fevralın 3-də saxlanılıb.

Qeyd edək ki, müğənni 2020-ci ildə Kenan Koçakla evlənib. Onların 2 övladı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.